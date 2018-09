Brannvesenet har kontroll på boligbrann i Kristiansund

NTB Innenriks

Det bekrefter innsatsleder Rolf Anders Kårstad i Møre og Romsdal til NRK Dagsnytt klokken 6.

– Det er snakk om god gammeldags dynking, altså å pøse på nok vann sånn at brannen slukker, sier han.

– Nå handler det om å slukke brannen og få kontroll over samtlige beboere i huset. Det har vi ikke full kontroll på ennå, tilføyer Kårstad.

Vaktleder Nils-Inge Bjerknes i 110-sentralen opplyste til NTB tidligere på natten at to beboere ikke var gjort rede for. Klokken 6 skriver Tidens Krav at én beboer er savnet. Det vites ikke om personen er inne i boligen eller befinner seg et annet sted.

Boligen ligger i et rekkehus i Dalegata. Politiet opplyser til NRK at totalt 12 naboer til boligen ble evakuert grunnet spredningsfare like før klokken 4. Omtrent en time senere var faren minsket.

Klokken 5.15 meldte Møre og Romsdal politidistrikt på Twitter at en nabo var fraktet til legevakt for sjekk etter å ha fått i seg røyk.

(©NTB)