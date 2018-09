Telenor og Svendsen skiller lag – full splid om bakteppet

NTB Innenriks

Svendsen har ledet Telenor Norge siden 2011 og fikk i fjor også ansvaret for Sverige og Danmark. Totalt har hun 30 år bak seg i selskapet.

Avgangen kommer etter medieoppslag om maktkamp mellom Svendsen og Telenor-sjef Sigve Brekke.

NRK kunne 14. august fortelle at Brekke har forsøkt å bytte ut Svendsen som sjef for Telenor Skandinavia, og at Svendsen kjempet for å beholde sin posisjon i selskapet.

Og sist uke meldte VG at Brekke har forsøkt å fjerne Svendsen fra Telenor Norge i tre år og den siste tiden strippet henne for rådgivere.

– Helt feil

Brekke og Gunn Wærsted, styreleder i Telenor ASA, kom tirsdag med sin versjon av saken.

– Det er helt feil at jeg har hatt et ønske om å skvise ut Svendsen. Snarere tvert imot. Hun har gjort en veldig god jobb i Telenor Norge i sju år, sa Brekke.

– Dette har aldri handlet om person. Vi har hatt og har et godt samarbeidsforhold. Jeg har alltid ønsket å ta henne med videre, la han til.

Wærsted la vekt på at Svendsen «har valgt å takke nei til de tilbud hun har fått om nye roller i Telenor».

– Jeg oppfatter at konsernsjefen har strukket seg langt for å etterkomme hennes ønsker, sier Wærsted.

«Stort hull»

Telenor-toppene forklarte hvilke karrieremuligheter som var skissert for Svendsen. At hun måtte «flyttes på», skyldes Telenors roteringsprinsipp, med tidsbegrensede avtaler for ledere.

Brekke viste til at Svendsen ble tilbudt å lede Telenors thailandske datterselskap, med 4.000 ansatte, 19 milliarder i omsetning og 22 millioner kunder.

Men utfallet ble at Svendsen slutter og etterlater seg det Brekke beskriver som et «stort hull». Også ansatte beklager avgangen.

–Vi mener at dagen i dag er en mørk dag i Telenors historie, sier konserntillitsvalgt Esben Smistad.

Ifølge E24 får Svendsen med seg 9,94 millioner kroner ut døren, men en eventuell spesialavtale vil kunne endre tallene. Hun understreker at hun forlater Telenor med en stolthet over å ha bidratt positivt til selskapets utvikling.

– Nå skal jeg ta litt fri og nullstille meg før jeg helt sikkert gyver løs på nye, spennende oppgaver et annet sted, sier hun.

– Troverdig

Professor Peggy Simcic Brønn ved Handelshøyskolen BI tolker avgangen slik:

– Ifølge en temmelig troverdig styreleder og konsernsjef gikk Svendsen av fordi kontrakten hennes nærmet seg slutten. De gjorde sitt beste for å skaffe henne andre stillinger som ville sette henne i en bedre posisjon til å bli en mulig konsernsjef, men hun var ikke interessert, sier hun til NTB.

Brønn minner om at det bare er fire år mellom Svendsen og konsernsjef Brekke.

– Han kan sitte i stillingen i ytterligere åtte år, ettersom han ikke rammes av Telenors nye policy med tidsbegrensede kontrakter, noe Svendsen gjør. Hvem vil vente i åtte år for å få en mulighet til å nå toppen, når du selv bare kan sitte der i to-tre år?

– Ikke bra nok

Saken reiser på nytt spørsmål om kvinneandelen i Telenor.

– 33 prosent, tre kvinner av ni, i konsernledelsen er ikke verst i norsk sammenheng. Men om du spør hva som er målsettingen, er ikke det bra nok, sier Wærsted til NTB.

Mens næringsminister og eier Torbjørn Røe Isaksen (H) nøyer seg med å slå fast at «det er en kjent sak for alle virksomheter at vi mener det er for få kvinnelige ledere i norske selskaper», sier likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) dette til NRK:

– Det er uholdbart at et av Norges desidert største selskaper, som har alle forutsetninger for å rekruttere de beste kvinner til toppen i konsernledelsen, ikke greier å ha en bedre kjønnsbalanse enn det de ser ut til å ha.