Politiet henlegger sak mot sykepleier som dopet ned pasienter i Bergen

Dermed kan kvinnen ikke dømmes, og politiet henlegger saken, skriver Bergens Tidende.

– Vi har også vurdert tvungen behandling i form av psykisk helsevern. Men vi mener det ikke er vilkår for å legge ned påstand om det i denne saken, sier politiadvokat Cathrine Krohn ved Vest politidistrikt.

Den 44 år gamle kvinnen har erkjent å ha dopet ned fire eldre personer med antipsykotiske midler for å roe dem ned. Én av pasientene hennes falt i så tung søvn at vedkommende ble sendt til sykehus etter at kvinnen ble pågrepet.

Sykepleieren ble pågrepet i påsken og løslatt 16. mai i år da politiet mente det ikke lenger var fare for bevisforspillelse. Hun var en innleid vikar på sykehjemmet.

