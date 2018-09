Isaksen: Det er en dyktig næringslivsleder som forlater Telenor

NTB Innenriks

– Jeg er sikker på at vi kommer til å se Svendsen i andre viktige stillinger og verv i framtiden også, hvis hun selv ønsker det, sier ministeren.

Han tilføyer imidlertid at det er styret som har ansvar for forvaltningen av selskapet, også når det gjelder interne forhold som ledelsen av selskapet og arbeidet med lederutvikling.

Staten ved Næringsdepartementet er største eier i Telenor med 54 prosent.

I vår og sommer forsøkte Telenor-sjef Sigve Brekke å bytte ut Berit Svendsen som sjef for Telenor Skandinavia, og tilbød henne alternative jobber, ifølge NRKs kilder. En av dem skal ha vært å lede datterselskapet dtac i Thailand, noe som ville innebære at hun ikke lenger ville være en del av konsernledelsen.

Isaksen ønsker ikke å kommentere spørsmålet om kvinner og mangfold i Telenor konkret, men sier det er en kjent sak for alle virksomheter at det er for få kvinnelige ledere i norske selskaper.

– Vi trenger mer mangfold, og som eier forventer vi at styrene jobber systematisk med dette. Dette er et tema vi tar opp jevnlig med selskapene, sier han.

Svendsen har ledet selskapets virksomhet i Norge siden 2011 og fikk i fjor også ansvaret for Sverige og Danmark.

