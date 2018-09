Eirik Jensen: – Jeg har ikke fortjent dette

NTB Innenriks

– Jeg har ikke fulgt informantinstruksen, erklærte den korrupsjons- og narkotikatiltalte ekspolitimannen (61) da han tirsdag gjorde seg ferdig med sin frie forklaring i Borgarting lagmannsrett.

Jensens brudd på instrukser og regelverk – som han selv hadde vært med på å utforme – var noe av det påtalemyndigheten brukte mye tid på da saken gikk for tingretten i fjor.

Jensen mener imidlertid det er gode grunner til ikke alltid å følge instruksen.

– Jeg har fått lov av mine sjefer til å jobbe sånn, framholdt han i retten.

Få tungvektere i tale

Å snakke med folk er særdeles viktig for å skaffe seg informasjon om hva som foregår, mener Jensen, som i retten fortalte detaljert om hvordan politiet tenker rundt informanter.

Jo lenger opp i den kriminelle næringskjeden, jo mer interessante er informantene, ifølge den pensjonerte politimannen. Men for å få tungvekterne i tale, må man ofte bryte noen regler – som for eksempel informantinstruksen.

– Enkelte personer av det tunge kaliberet liker ikke at det dukker opp to politifolk for å snakke med dem. Enkelte informanter stoler kun på én. Dette er et samspill, tuftet på soleklare avtaler og tillit, sa Jensen.

– Må velge

Informantarbeidet er også fullt av andre dilemmaer, ifølge Jensen. Blant annet må samfunnsinteresse vektes mot mistanke om at informanten bedriver kriminalitet.

– Vi kan ikke forvente at kilder og informanter skal inkriminere seg selv. Du kan spørre «hva er det du lever av?» og få et svar. Så er det opp til informantbehandleren om han godtar svaret, eller begynner å etterforske sin egen informant. Det er ingen som forventer det siste. Da har vi ikke informanter lenger, slo han fast.

I lagmannsretten gikk han imidlertid lenger enn tidligere i å antyde at han hadde mistanke om at Cappelen ikke bare hadde rent mel i posen. Men han så det ikke som sin oppgave å finne ut hva det var.

I dommen fra Oslo tingrett slås det fast at Eirik Jensen som politimann hadde plikt til å handle dersom han visste at Cappelen drev med kriminalitet.

«Gjedde i sivet»

I retten beskrev Jensen Cappelen som en «gjedde i sivet» som han brukte for å få oversikt over hvem som var hvem i de kriminelle miljøene.

Samtidig medga han at forholdet mellom de to var blitt vel tett. Det forklarte ekspolitimannen med at Cappelen hadde fått store problemer, blant annet med rus, etter den såkalte flydroppsaken i 1993, og at han følte ansvar.

Etter å ha ligget brakk noen år, ble forholdet gjenopptatt på begynnelsen av 2000-tallet. Da var Cappelen kommet på beina, drev tilsynelatende hederlig, men var fortsatt interessert i å være informant.

Ifølge Jensen var Cappelen «etterkrigstidens beste informant», som leverte god etterretningsinformasjon og interessante brikker i det kriminelle puslespillet – både i Norge og utenlands.

– Det er ikke til å stikke under stol at han har vært en av mine viktigste kilder innenfor temaet organisert kriminalitet, sa Jensen.

Lukket dørene

Men nøyaktig hvilke opplysninger Cappelen har kommet med, får offentligheten ikke vite. Da Jensen kom så langt i forklaringen, ble rettens dører lukket.

I retten omtalte Jensen også sin motstander i retten som «en likandes fyr».

– Han har levd et dobbeltliv, men ingen skal ta fra ham at han tross alt har bidratt. Det skal han ha noe igjen for. Men å gjøre det på denne måten, er mer enn jeg fortjener, sa Jensen.

Han hevder Cappelen har snakket ham inn i saken for å redde sitt eget skinn.

(©NTB)