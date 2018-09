Én person omkom i trafikkulykke ved Nesbyen

NTB Innenriks

Ulykken skjedde ved 17-tiden tirsdag ettermiddag i retning Gol, og bilen kjørte ut av veien i en venstrekurve før brua over til Liodden camping 7 kilometer sør for Nesbyen i Buskerud.

Ifølge Sørøst politidistrikt traff bilen et skilt og et tre etter at den hadde kommet utenfor veibanen. Den ene personen ble sendt til Ringerike sykehus i luftambulanse mens helsepersonell jobbet på stedet med den andre personen.

Klokken 20.30 meldte politiet på Twitter at den ene personen er død og at pårørende er varslet. Politiet vet ikke årsaken til ulykken og ber eventuelle vitner om å kontakte politiet.

Ulykkesgruppa til Statens vegvesen er tilkalt. Det er redusert framkommelighet på stedet på grunn av ulykken.

(©NTB)