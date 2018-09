Frp vil vente på KrF-avklaring om Viken

NTB Innenriks

Lenge så det ut til at Frp ville stemme sammen med SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet for et forslag som legger hele Viken-prosjektet på is i påvente av nye runder i Stortinget i høst.

Dagen før forslaget skal behandles i fellesnemnda for Viken, kommer Frp i de tre berørte fylkene med et nytt og justert forslag.

– Vi ønsker å stille arbeidet i bero til KrF har bekreftet at de fortsatt støtter opp om den vedtatte inndelingen. Dersom Stortinget skulle bestemme seg for å gi Finnmark frikort, må dette også få konsekvenser for de andre fylkene, sier Frps gruppeleder i Akershus Vibeke Limi til NTB.

Videre går Frps fylkespolitikere inn for at fellesnemnda i Viken kan fortsette sitt arbeid – men i begrenset grad.

– Beslutninger som kan gi juridiske eller økonomiske forpliktelser, for eksempel ansettelser eller kjøp av eiendom, må utsettes til situasjonen er mer avklart, sier Limi.

(©NTB)