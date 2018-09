Politiet har identifisert enkelte personer etter Ensjø-skyting

NTB Innenriks

– Vi utelukker ikke at det kommer noen pågripelser i løpet av kort tid, sier jourhavende jurist Henrik Rådal i Oslo politidistrikt til TV 2.

En tilfeldig bil med to voksne og to barn ble truffet av et skudd. Ingen ble skadd. Skuddet ble avfyrt fra en annen bil nær T-banestasjonen på Ensjø i Oslo like etter klokka 20 fredag kveld.

– Ungdommer i den ene bilen skjøt mot en annen bil. Tilfeldigvis traff de en tredje bil med et skarpt skudd, sa operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB etter hendelsen.

Ifølge politiet var det en konflikt mellom to grupperinger som utløste skytingen. De søkte fredag kveld etter ungdommer i alderen 16 til 20 år som kjørte fra stedet i to sølvfargede Volkswagen Polo eller Golf 2004-modeller.

Rådal opplyser at de foreløpig verken har funnet bilene eller personene som var involvert i skytingen, men har flere navngitte personer de nå jobber med å kartlegge.

– Foreløpig har ingen blitt pågrepet eller fått status som siktet. Vi jobber fortsatt med å kartlegge hendelsesforløpet og har identifisert noen av de involverte, men er ikke ferdige med å kartlegge eventuelle gjerningspersoner, sier han.

