Mann pågrepet etter boligbrann i Skien

NTB Innenriks

Det bekrefter operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud i Sørøst politidistrikt til NTB like over klokken 6.30.

Mannen ble pågrepet ved sin egen bopel klokken 5.52, men har en tilknytning til boligen i P.A. Munchs gate som han er mistenkt for å tenne på.

Johnsrud ønsker av hensyn til etterforskningen ikke å kommentere mer om hendelsesforløpet.

Politiet fikk første melding om brannen klokken 3.12. Huset sto da i full fyr. Det befant seg ingen i boligen da brannen oppsto.

Tidligere natt til lørdag ble en mann i 40-årene pågrepet og siktet for å tenne på et hus i Drammen. Nødetatene rykket ut til boligen i Kobbervikdalen ved 2.30-tiden, og pågrep mannen klokken 3.40.

– Det er tilfeldig at vi i natt har hatt to slike saker, men det er jo sjelden vi har to branner på en natt hvor begge er mistenkt påtent, sier Johnsrud til NTB.

(©NTB)