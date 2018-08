Mannen som utløste væpnet aksjon i Skien, er løslatt

NTB Innenriks

Det opplyser jourhavende jurist Andreas Bakli Haugen i Sørøst politidistrikt til NRK fredag kveld. Mannen har ifølge kanalen tidligere vært i kontakt med politiet, men karakteriseres ikke som en «kjenning».

– 30-åringen er siktet for å være i besittelse av en våpenkopi på offentlig sted, Haugen til Varden.

Det var mannen selv som kontaktet politiet etter å ha lest om seg selv i mediene.

– Pågripelsen av mannen foregikk udramatisk. Han ringte selv til politiet og sa han muligens var mannen vi etterlyste. Da hadde han rukket å lese om aksjonen i mediene, sier politistasjonssjef Dag Størksen i Grenland politistasjon til NTB.

Mannen er i slutten av 30-årene, etnisk norsk og tilhørende i Skien. Da politiet stormet mannens leilighet, fant de en rekke våpen, men samtlige viste seg å være luftvåpen.

Luftvåpen

– Våpnene ser til forveksling ut som ekte grovkalibrede rifler og automatvåpen. Vi fant også en pistol der, sier Størksen.

Flere vitner varslet politiet fredag formiddag om en mann som bar på et våpen i Skien fritidspark. Vitner har beskrevet våpenet som et maskingevær. De har også fortalt at mannen hadde på seg militær kamuflasjebekledning, og at han virket ustabil.

Beredskapstroppen til politiet reiste til Skien for å bistå det lokale politiet. I tillegg hadde Sørøst politidistrikt selv store styrker på plass. Alle nødetater og tilgjengelige ressurser ble varslet.

Elever fikk vakthold

Mannen ble observert ved Skien fritidspark, som har en rekke fasiliteter for barn og ungdom. Hjalmar Johansen videregående skole som ligger i parken, fikk beskjed om å holde elevene innendørs.

Barneskolen Moflata ligger også i området. Her holdt politiet vakt og samtlige foreldre fikk en tekstmelding om situasjonen.

Ved 13-tiden omringet politiet et hus på Gimsøy, noen hundre meter unna fritidsparken, og der skal mannen ha blitt pågrepet.

