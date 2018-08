Landbruks-Hoksrud på plass på sitt nye kontor

NTB Innenriks

Fredag formiddag kom Hoksrud inn døren i departementet, og startet med å gi avtroppende minister Jon Georg Dale en solid klem.

– Jeg er glad i mat. Det er ikke vanskelig å se. Derfor gleder jeg meg til å jobbe med mat – og matproduksjon, sa en smilende Hoksrud, som riktignok har gått ned 25 kilo i løpet av sommeren.

Han skrøt av norske matprodusenter og all den «nydelige maten» som blir laget her til lands.

– Tungt ansvar

Videre sa Hoksrud at han tar fatt på sin nye jobb med ydmykhet, og at han håper å legge til rette for at flere vil satse i landbruket og næringene rundt landbruket.

Jon Georg Dale, som nå skal bli ny samferdselsminister, gratulerte Hoksrud med jobben.

– Velkommen til landbruksdepartementet. Her jobber man for interessene til dem som bor, lever og virker i norske distrikt. Det er et tungt ansvar, men jeg er sikker på at du er typen som finner din egen måte å gjøre dette på, og fortsette verdiskapningen i jordbruket, skogbruket og reindriften og de andre sektorene du nå skal bli enda bedre kjent med, sa Dale.

Glad for krisepakke

Dale avsluttet innsatsen i departementet ved å servere bøndene en krisepakke på 525 millioner kroner torsdag. Det er Hoksrud fornøyd med.

– Jeg er glad for at man har fått på plass en avtale etter tørken som har vært i sommer. Med 300 friske millioner. Jeg synes det er veldig bra, og det er kjempebra at organisasjonene også er veldig fornøyd med det, sa han.

Krisepakken er finansiert ved omdisponering av 225 millioner kroner fra egenkapitalen i Landbrukets utviklingsfond og en tilleggsbevilgning på 300 millioner kroner som friske midler.

