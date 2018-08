Terrortiltalt ingeniør: – Jeg ville bli en kreftcelle i kroppen til IS

NTB Innenriks

Svaret han fikk fra PST var nei. I stedet sitter mannen nå tiltalt for oppfordring og opplæring til terror i Asker og Bærum tingrett.

– Jeg er uskyldig, sa mannen etter at tiltalen ble lest opp torsdag.

Han forklarte seg på norsk, og redegjorde for hvordan han angivelig ønsket et sekulært styre i Irak, og valgte å infiltrere IS.

Ville ødelegge IS

Ingeniøren var på jobb hos Aker Solutions på Fornebu da PST dukket opp på kontoret 11. mai 2015. Etterforskningen skulle senere vise at mannen hadde engasjert seg støttende til IS på flere jihadistiske forum, ifølge politiet.

Han er tiltalt for å ha delt en bombeoppskrift, oppfordret til å true syriske helikopterpiloter og deres familier, samt oppfordret til tortur og drap på en jordansk pilot som IS hadde tatt til fange.

Da mannen startet sin forklaring, la han ikke skjul på at han har støttet IS på nettet, men sa at dette var for å «markedsføre» seg overfor ekstremistgruppen.

– Jeg ønsket å bli invitert av en av lederne i IS. Da kunne jeg dra til dem, og jeg kunne kjempe mot dem innenfra. Jeg ville bli en kreftcelle i kroppen deres, som til slutt langsomt skulle drepe hele kroppen.

Ville «redde Irak»

Mannen har på flere tidspunkt i livet engasjert seg både politisk og militært rundt situasjonen i hjemlandet, og sluttet seg på 2000-tallet til en opposisjonsgruppe som samarbeidet med USA under invasjonen i Irak i 2003.

Han sier at hans «verste mareritt» var at IS skulle ta over hjemlandet. Da han fra Norge fulgte med på at gruppen vokste seg stadig større i 2014, la han ifølge forklaringen planen om infiltrasjon.

51-åringen hevder han var «veldig nær» ved å lykkes i å bli invitert av IS, da PST kom på døren i 2015.

– Jeg ba PST flere ganger om å få fortsette med dette prosjektet etter at jeg ble pågrepet, men fikk nei, sier han.

– Helt usannsynlig

Påtalemyndigheten mener det var riktig å stoppe mannen.

– PST så at han drev bekymringsfull aktivitet. Han drev med konkret opplæring og oppfordring til terror. Jeg går ut fra at de så det som riktig å sette en stopper for dette, sier aktor og statsadvokat Frederik G. Ranke til NTB.

Han fester ikke lit til forklaringen om infiltrasjon og vil argumentere imot dette i retten.

– Det høres helt usannsynlig ut, sier Ranke.

Han stiller blant annet spørsmålstegn ved hvorfor mannen ikke fortalte om planene til familien sin.

Ber om frifinnelse

Forsvarer Brynjar Meling mener at ytringene mannen står bak, uansett ikke er straffbare, og vil be om full frifinnelse.

Et av temaene i saken er at terrorhandlingene ingeniøren er tiltalt for, til en viss grad var rettet mot Assad-regimet i Syria – et regime Norge ved flere anledninger har fordømt, og til og med har støttet militæraksjoner mot.

– I ytringsfrihetens navn må man se på hvem ytringene rammer, og hvilken takhøyde man skal ha for det. Et regime som dreper hundrevis av tusen av egne innbyggere, har ikke samme beskyttelse mot ubehagelige og kontroversielle ytringer som andre regimer, sa Meling i retten.

– Per definisjon terrorisme

Statsadvokat Frederik G. Ranke mener dette er et sidespor. Han viser til at både Høyesterett og FN har erklært IS som en terrororganisasjon.

– Det er bred enighet om at ISIL er en terrororganisasjon. Når dette er slått fast, er det sånn at gruppen heller ikke har lov til å begå ellers lovlige stridshandlinger. Det er per definisjon terrorisme, sa han i sitt innledningsforedrag. Ranke bruker betegnelsen ISIL om IS.

Han påpekte at Assad-regimet i folkerettslig forstand er Syrias legitime styresmakter.

– Man har ikke anledning til å true syriske piloter, enten man liker Assad-regimet eller ei, sier Ranke. Det er satt av tolv dager til behandlingen av saken.

