Søviknes og Solvik-Olsen går av

NTB Innenriks

– Familien vår flytter til USA for et år. Kona mi har fått tilbud om en legestilling ved et stort barnesykehus i Birmingham Alabama. Da denne fantastiske muligheten dukket opp, var det bare å gripe den, sier Ketil Solvik-Olsen til Dagbladet.

46-åringen forteller at ektefellen lenge har tilpasset seg hans politiske karriere.

– Kona har ofret seg for meg, nå stiller jeg opp for henne. Det er en avtale vi har hatt. Derfor takket jeg nei til gjenvalg til Stortinget i 2013. En stortingsplass binder oss for hele perioden, sier han.

Statsministerens kontor bekrefter at det blir endringer i regjeringen fredag, men ingen navn er bekreftet.

Ifølge Dagens Næringslivs kilder er det stortingsrepresentant Bård Hoksrud som overtar som landbruksminister etter Dale. Hoksrud sitter i dag i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, men har erfaring fra regjeringsapparatet som statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Også olje- og energiminister Terje Søviknes går av som statsråd, melder avisen. Hans avgang skal være knyttet til at han ønsker å gå tilbake til lokalpolitikken.

Mannen som overtar etter Søviknesk, skal være Frps stortingsrepresentant Kjell-Børge Freiberg (47). Freiberg var i mange år ordfører i Hadsel i Nordland før han i 2015 ble statssekretær i Olje- og energidepartementet. I 2017 ble han innvalgt på Stortinget, og han sitter i dag i næringskomiteen.