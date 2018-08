Mann omkom i boligbrann i Malm i Trøndelag

NTB Innenriks

– Vi fikk melding rett før midnatt om at det brant i et bolighus og at en person hadde kommet seg ut, men at en annen person skulle befinne seg i huset, sier operasjonsleder Håvard Høyem i Trøndelag politidistrikt til NTB klokka 2.10.

Han forteller at etter kort tid ble en mann i 50-årene funnet inne i huset.

– Mannen ble hentet ut av røykdykkere og gitt livreddende førstehjelp, men livet sto ikke til å redde, sier operasjonsleder Trond Hangaas til Trønder Avisa.

Det var den andre personen som også bodde i eneboligen som meldte ifra om brannen. Han klarte å komme seg ut fra andre etasje på egenhånd.

Politiet og brannvesen jobber fortsatt på stedet.

– Deler av huset er totalskadd. Mye røyk og vannskade, sier Høyem.

Den andre beboeren er ivaretatt av helse.

Kun en halvtime tidligere måtte nødetatene rykke ut til en annen boligbrann i Malm. Her ble alle beboerne gjort rede for og brannvesenet driver slukking på stedet.

