NTB Innenriks

Den 22 år gamle mannen stakk av fra soning i Bastøy fengsel for to uker siden. Mannen ble i 2016 dømt til sju og et halvt års fengsel for å ha banket opp og voldtatt en annen mann, skriver Fædrelandsvennen.

Politiet har gitt lite informasjon om aksjonen i Kristiansand.

– Det har vært et forsøk på pågripelse av etterlyst person, sa innsatssleder Vigleik Fidje i politiet til avisen.

Han sier at politiet ikke anser at den rømte mannen er farlig for allmennheten.

(©NTB)