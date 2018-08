To personer omkom i mikrofly-ulykke i Nordland

NTB Innenriks

– Flyet ble funnet omtrent 17 kilometer øst for Glomfjord, sier vaktleder Frode Iversen i Hovedredningssentralen Nord-Norge til NTB like etter klokka 2 natt.

Han opplyser at pårørende er varslet.

– De omkomne er to menn bosatt i Nordland i 30- og 50-årene, sier operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt til NTB.

Sjøflyet ble meldt savnet klokka 22.12 tirsdag kveld etter at det dro ut på reinleting ved Saltfjellet samme morgen.

Leteaksjon

HRS satte umiddelbart i gang en leteaksjon og fikk bistand av to F-16 jagerfly, et Sea King-helikopter fra Bodø, et ambulansehelikopter fra Brønnøysund og to militære Bell-helikopter fra Bardufoss.

– Klokka 0.54 meldte F-16 at de hadde gjort en observasjon på bakken, om lag 17 kilometer øst av Glomfjord. Ambulansehelikopteret ble sendt inn for å undersøke, og 20 minutter senere ble det fastslått at det dreide seg om et havari uten overlevende, skriver HRS i en pressemelding.

Holder vakthold

Leirvik sier havaristedet er et øde landskap rett nord for Svartisen.

– Det som skjer nå er at det flys inn politimannskaper som skal holde vakthold på stedet gjennom natten. Når det blir lyst vil krimteknikere komme til stedet og de vil nok jobbe gjennom hele dagen, og muligens dagen etter, sier operasjonslederen.

Han sier det ikke vil bli gjort noe mer på stedet i natt.

Stort søkeområde

Like før flyet ble funnet forklarte Iversen at slike mikrofly ikke er pliktig til å melde flygeplan. Derfor var det uvisst hvor sjøflyet befant seg, og det ble iverksatt søk i området mellom Meløy i vest, til Saltfjellet i øst og Svartisen-området i sør.

Iversen sa de antok at flyet hadde fløyet lavt ettersom de var på leting etter rein.

Leirvik kan ikke si noe om årsaken til ulykken eller hendelsesforløpet, om det har krasjet i fjellet eller styrtet av andre grunner.

Flyet tok av fra Markvatnet nær Ørnes tirsdag morgen. Den siste observasjon av flyet ser ut til å ha vært gjort i 14-tiden, meldte HRS.

