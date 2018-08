Norsk idrettsprofil dømt for menneskesmugling

NTB Innenriks

I retten innrømmet mannen å ha fått de tre kvinnene inn til landet i perioden fra mai 2009 til mai 2013. Til norske myndigheter forklarte han at formålet med kvinnenes innreise til Norge var at de skulle jobbe som au pair hos ham. I stedet hjalp kvinnene til med å ta seg av hans alvorlig syke mor, skriver ABC Nyheter.

Retten mener mannen, som har vært på landslaget i sin idrett og deltatt i OL, må ha forstått at pleie av eldre ikke var omfattet av au pair-ordningen.

Mannen og hans kone sto også tiltalt for å ha hjulpet ni filippinske statsborgere til å få ulovlig opphold i Norge ved å sørge for enten arbeid eller husvære. Ifølge tiltalen pågikk disse lovbruddene fra desember 2008 til desember i fjor.

I retten ble mannen dømt for å ha hjulpet i alt ni personer til ulovlig opphold i Norge, og for å ha hatt seks av kvinnene i arbeid for seg, uten nødvendig arbeidstillatelse. Mannens kone, som ikke erkjente straffskyld, ble dømt til 30 dagers fengsel for bistand til ulovlig opphold og bruk av ulovlig arbeid. Fengselsstraffen hennes ble gjort betinget med to års prøvetid.

(©NTB)