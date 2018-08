Kaptein på redningsskøyte kritisk til sen varsling i Skofterud-saken

NTB Innenriks

I en såkalt SAR-rapport (Search and Rescue) til Hovedredningssentralen skriver båtfører Asbjørn Rønning på redningsskøyta Inge Steensland at «Det er svært frustrerende å bli varslet/rekvirert først opptil ca. 10 timer etter en hendelse på eller nær sjøen. Det er ønskelig og viktig for oss at vi kobles inn så tidlig som mulig i både hendelser og mulige hendelser på og nær sjøen».

Ifølge Fædrelandsvennen, som har fått tilgang til den interne rapporten, uttrykker Rønning seg kritisk til at redningsskøyta ikke ble satt inn i søket etter Vibeke Skofterud før i 11-tiden søndag 29. juli.

Ulykken skjedde ved øya St. Helena i Hovekilen i Arendal, og politiet ble varslet allerede i 1-tiden på natten. Det ble da gjennomført en del undersøkelser, men politiet satte ikke umiddelbart i gang noen operativ leteaksjon. I 8-tiden på morgenen begynte politiet å søke langs land.

«Vi er den tyngste ressursen på søk fra sjøen, og som vi alle vet, er tiden vår største fiende. Det etterspørres derfor om det ikke burde være automatikk i å varsle oss i slike sjønære hendelser,» skriver Rønning.

Beredskapssjef Ronny Jåsund-Pedersen i Redningsselskapet stiller seg imidlertid ikke bak kritikken, og viser til at de ble varslet med en gang det ble satt i gang en leteaksjon, og at redningsskøyta deres gjorde funn ganske raskt.

Lederen av Felles enhet for operative tjenester i Agder politidistrikt, Bård Austad, sier han kan forstå frustrasjonen over at Redningsselskapet ikke ble koblet på leteaksjonen med en gang, men sier politiets håndtering av hendelsen baserer seg på informasjonen i øyeblikket og vurderingene de da gjorde. Han understreker at det ikke drøyde ti timer før tiltak ble iverksatt, men at det ble gjort med en gang.

