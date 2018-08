Nye siktelser i grov narkotikasak i Troms

NTB Innenriks

To norske statsborgere i 30-årene ble pågrepet i Tromsø sist onsdag, opplyser Troms politidistrikt i en pressemelding. De to ble dimittert etter avhør, men er fortsatt siktet i saken.

Dagen etter ble en tysk statsborger pågrepet av spansk politi i Barcelona. Mannen, som er i 30-årene, var etterlyst internasjonalt av norsk politi og blir begjært utlevert til Norge.

Saken rulles opp etter at 66 kilo amfetamin ble beslaglagt i Tromsø sentrum i oktober i fjor.

To advokater er blant de siktede i saken. De ble pågrepet i juni og sitter i varetekt. En av dem er også siktet for grovt bedrageri. Han erkjenner straffskyld for narkotikasiktelsen, men ikke bedrageri. Den andre advokaten nekter enhver befatning med narkotikabeslaget.

