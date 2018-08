Mann døde av kreft – alternativ behandler tiltalt

NTB Innenriks

Ifølge tiltalen sa den alternative behandleren at Stange-mannen bare hadde forkalkninger og ikke kreft. Under et år senere døde han av kreftsykdommen, melder NRK.

Mannen i slutten av 60-åra fikk påvist ondartet kreft i leggen 26. juni i 2013. Legene på sykehuset sa at det var gode muligheter for å bli frisk, men få dager senere takket mannen nei til videre behandling på Radiumhospitalet.

Da hadde han snakket med den alternative behandleren på telefon og blitt fortalt at han ikke hadde kreft, men en forkalkning.

Ifølge tiltalen tok Stange-mannen imot såkalt resonansterapi via telefon og et par personlige møter med den tiltalte behandleren. Men etter hvert fikk han mer og mer smerter, og 18. juni i 2014 døde han av kreftsykdommen.

Den alternative behandleren er tiltalt for brudd på lov om alternativ behandling – for å ha behandlet alvorlig sykdom uten å være helsepersonell.

– Det har vært noen sånne saker før, men dette er temmelig uvanlig, sier statsadvokat Jo Christian Jordet.

Den tiltaltes forsvarer, Hans-Jørgen Andersen, sier hans klient nekter straffskyld.

– Han mener han bare var en hjelper i en vanskelig periode for avdøde, sier Andersen.

Den tiltalte 61-åringen er opprinnelig tysk, men er bosatt i Sverige. Ifølge statsadvokat Jo Christian Jordet er mannen utdannet lege i Tyskland.

Rettssaken skal gå over tre dager i Hedmarken tingrett fra den 23. oktober.

