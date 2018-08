Ingen fra Cappelens hjemkommune med i juryen

NTB Innenriks

Lagmannsretten hadde trukket et utvalg på 15 personer som kandidater til å sitte i juryen som skal avgjøre om Eirik Jensen er skyldig etter tiltalen om korrupsjon og medvirkning til hasjinnførsel.

Av de 15 var to menn fra Bærum, hjemkommunen hvor Gjermund Cappelen i over 20 år styrte sin omfattende import av hasj til Norge. Verken Jensens forsvarere eller Spesialenhetens aktorer ville ha med de to i utvalget med adresse i Bærum. Begge mennene er i 60-årene, den ene rådgiver innen sikkerhet og beredskap, den andre titulert som konsulent på listen over yrke.

Den siste av de 15 som ble «skutt ut» av juryen av Jensens forsvarere, var en 31 år gammel pilot fra Oslo.

Den fem måneder lange rettssaken skal settes med en jury sammensatt av 12 personer, seks kvinner og seks menn. To av dem er valgt for å være i reserve dersom noen skulle bli syke eller av andre grunner må fratre som lagrettemedlemmer underveis. Når rettsforhandlingene er ferdige en gang på nyåret vil to av de tolv bli takket av og de ti gjenværende skal avgjøre om Eirik Jensen er skyldig etter tiltalen.

