Eirik Jensen: – Det er livet det er snakk om

NTB Innenriks

– Jeg er jo preget av stunden. Det er siste sjanse. Det er per definisjon livet det er snakk om. Da skjønner dere vel det meste, sa Jensen til et stort presseoppbud i Borgarting lagmannsrett like før ankesaken startet.

I tingretten ble den tidligere politimannen dømt til 21 års fengsel, mens hasjsmugler Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel.

– Det viktigste for meg nå er å få fram det som ikke kom fram i tingretten og vise totalbildet, sa Jensen til NTB på vei inn i retten.

– Spekket av løgner

Jensens forsvarer, Jon Christian Elden, mener at lagmannsretten kan se bort fra forklaringen til Cappelen – mannen som anga Jensen.

– Jeg er temmelig sikker på at i denne saken så finnes det ikke bevis for at Jensen er skyldig i det han er anklaget for, og at det ikke er grunnlag for å høre på Cappelens forklaring. Den er spekket av løgner, sier Elden til NTB.

Han varsler at hans klient kommer til å forklare seg mer fritt enn i forrige rettsrunde.

– Han vil nok forklare seg mer omfattende om forhold der han var tilbakeholden, knyttet opp til informantbehandling, politiets virksomhet, metoder og lignende, sier Elden.

– Litt for mye politi ennå

Jensen selv bekrefter at han er innstilt på dette.

– Jeg må prøve å belyse saken så godt som overhodet mulig. Og kanskje jeg er litt for mye politi ennå, så jeg holder tilbake en del detaljer, men vi får se om ikke det kommer denne gangen.

Ankesaken er altså berammet til å vare de neste fem månedene.

Den første rettsdagen startet med at det ble valgt ut en jury på 12 personer som skal avgjøre skyldspørsmålet.

Blant medlemmene i juryen er en bussjåfør, en pensjonist, en fotograf/journalist og en air purser.

(©NTB)