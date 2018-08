NTB Innenriks

Ifølge rbnett skjedde ulykken etter et hopp fra Bruraskaret, som er en av tindene i Trollveggen. Mannen ble liggende 30 meter under toppen etter hoppet.

– Det meldes om hodeskader, men pasienten er våken, skrev politiet i Møre og Romsdal på Twitter.

Litt før klokken 17 opplyste politiet at mannen var hentet ut av et redningshelikopter, og at han blir fløyet direkte til St. Olavs hospital i Trondheim. Skadeomfanget er ikke kjent.

Politiet ble varslet om ulykken i 15-tiden tirsdag.

