Mannen ble funnet av besetningen på et redningshelikopter mandag ettermiddag.

– Klatrere fra alpin redningsgruppe er på vei til stedet for å prøve å ta seg ned til vedkommende. Terrenget er svært ufremkommelig, opplyste Vest politidistrikt.

Ved 19.15-tiden skrev politiet på Twitter at mannen er bekreftet omkommet, og at det dreier seg om en savnet mann i 40-årene. Det ble satt i gang søk etter mannen mandag formiddag etter at han ikke kom tilbake fra en fjelltur.

