Ny runde i retten etter barnedødsfall i Overhalla

Det melder NRK. Den tre år gamle jenta døde 28. juni 2017 etter det politiet mener var langvarig mishandling med slag og spark. Påtalemyndigheten la i tingretten i slutten av juni i år ned påstand om ni års fengsel for moren, men retten nøyde seg med åtte års fengsel. Den 27 år gamle moren anket likevel dommen på stedet.

I dommen heter det blant annet at jenta ble utsatt for grov mishandling ved at hun ble kastet i gulvet flere ganger av sin mor. Skadene førte til at hun døde på St. Olavs hospital i Trondheim.

I dommen fra tingretten heter det at det er graverende at den dømte moren lot treåringen ligge skadd i mange timer før helsepersonell ble tilkalt. Kvinnen har hele tiden nektet straffskyld og forklarte at skadene oppsto da datteren falt ut av sengen, men hun ble ikke trodd av retten.

Saken i Frostating lagmannsrett varer fram til 26. september.

