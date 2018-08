NSM: – Ikke enige at det er fare for liv og helse

NTB Innenriks

Nilsen var den første som forklarte seg i høringen om terrorsikring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag. Der bekreftet han til dels Riksrevisjonens rapport om at bygg og andre objekter ikke er godt nok sikret for terror og andre trusler.

– Jeg deler Riksrevisjonens bekymringer. Sikringen er ikke der den bør være, og det kommer til å ta lang tid å komme i mål, uttalte Nilsen.

Han understreket samtidig at han ikke mener det er grunnlag for Riksrevisjonens alvorlig konklusjon om at liv og helse står i fare.

– Vi ser ikke en umiddelbar fare i dette, og bruker derfor andre ord enn Riksrevisjonen i våre tilsynsrapporter. Jeg vil reservere meg for den ordbruken, det er et potensial, men ikke noen umiddelbar fare, uttalte han.

– Unyansert

Nilsen sier han også savner noen nyanser i Riksrevisjonens rapport.

– Lovens formål er ikke å beskytte objektet i seg selv, men objektets funksjon, og det kan sikres der den er eller ved å spre den på flere løsninger. Tilfredsstillende sikring kan oppnås ved forskjellige kombinasjoner av tiltak, og det er det viktig å være oppmerksom på. Ved gjennomlesning av Riksrevisjonens rapport har jeg noen ganger inntrykk av at kilder mangler denne oppmerksomheten, uttalte Nilsen.

Han sier NSM siden 2016 har gjennomført 17 tilsyn knyttet til objektsikkerhet i justissektoren og 29 tilsyn i forsvarssektoren, samt kartleggingstilsyn av departementenes jobb med å kartlegge av objekter. Han pekte på at metodikken innebar å registrere avvik, men ikke nødvendigvis å anslå hvor mye som gjenstår eller hva som er gjort.

Støtter Solbergs tolkning

– Om det står 80 prosent igjen eller 20 prosent igjen vil det uansett rapporteres som avvik. Dette kan være krevende å formidle. Derfor er det viktig å se tilsyn i sammenheng. Tilsynene våre viser avvik, men ser vi tilsynene i sammenheng, så ser vi forbedring. Vi ser at det har blitt økt sikkerhetsbevissthet og kompetanse, at det settes av ressurser, at det er lagt planer og at sikringsarbeidet er iverksatt, sa Nilsen.

I forkant av høringen har det vært en uenighet mellom statsminister Erna Solberg (H) og opposisjonen om Riksrevisjonens rapport dreier seg om politiets og Forsvarets egne bygninger og objekter, eller også andre sivile objekter som vann- og strømforsyning, telekommunikasjon og viktig infrastruktur. På spørsmål om hvordan Nilsen ser på dette, uttalte han at han mener rapporten først og fremst er avgrenset til politiets og Forsvarets egne bygninger og andre objekter som faller innunder regelverket.

