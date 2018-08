Brann-supporter alvorlig skadd etter T-banepåkjørsel

NTB Innenriks

Det ble først meldt at det hadde vært supporterbråk ved stasjonen like før klokka 19, men politiet sier det kun var Brann-supportere på stedet. Eliteserielagene Vålerenga og Brann spilte kamp i hovedstaden søndag kveld.

En Brann-supporter ble påkjørt av T-banen ved stasjonen, og politiet sa søndag kveld tilstanden hans var kritisk. Et par timer senere opplyser Ullevål sykehus at mannen er alvorlig skadd.

Politiet betegner hendelsen som en ulykke.

Bluss på stasjonen

– Vi har vært i sentrum i ettermiddag og kveld for å forhindre ordensforstyrrelser i forbindelse med fotballkampen. Vi var på Nationaltheatret da det kom melding om at det var kastet bluss på stasjonen. Kort etterpå meldte en patrulje at det lå en person i sporet og at vedkommende trolig var påkjørt, sa operasjonsleder Marita Aune i Oslo politidistrikt til NTB.

Politiet hadde søndag kveld ikke informasjon om hvordan mannen havnet i sporet.

T-banestans

Ifølge Aune hadde politiet mange patruljer på stedet for å sikre åstedet og snakke med vitner.

Samtlige T-banelinjer ble stanset i forbindelse med bråket og hendelsen på Nationaltheatret. Litt etter klokken 19 var det normal drift østover fra Stortinget stasjon og vestover fra Blindern og Borgen. Klokken 20.15 opplyste Sporveien og politiet at Nationaltheatret stasjon var åpnet igjen, og at trafikken gikk som normalt.

