Andersen: Veldig sannsynlig at det blir lukket høring

Kort oppsummert sier han at hovedinntrykket etter mandagens høring er at det var grunnlag for den kraftige kritikken Riksrevisjonen kom med i sin rapport om sikring av samfunnsviktige objekter i fjor vinter.

Alvorlig er det også at regjeringen har gitt Stortinget mangelfull informasjon om framdriften og kostnadsrammen rundt dette arbeidet, mener han.

– Det er selvfølgelig alvorlig at det har blitt sagt feil til Stortinget, sier Andersen.

– Men det som er like alvorlig er, som Riksrevisjonen har påpekt, at Stortinget ikke har blitt orientert om hvor lenge disse prosessene er utsatt. Verken når det gjelder forsvar, som er utsatt til 2025, eller politi, som er utsatt til 2020. Vi har heller ikke blitt orientert om hva som er de ventede totale kostnadsrammene, og det er en alvorlig del av kritikken fra Riksrevisjonen, sier han videre.

Han kan ikke komme med noen spådom om hvordan kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer til å konkludere i saken, og han vil heller ikke kommentere spørsmål om hvorvidt sannsynligheten for at Ap stiller seg bak et mistillitsforslag mot regjeringen, er styrket eller svekket etter høringen.

– Dere er sikkert ute etter å få en konklusjon nå, men jeg mener det er grunnlag for å stille flere spørsmål. Det kan komme i skriftlig form, men jeg avviser heller ikke muligheten for at det blir en lukket høring, sier Andersen.

På spørsmål om hvilke spørsmål han satt igjen med, svarte Andersen at de fleste av dem gjelder informasjon i dokumenter som ikke kan tas opp i en åpen høring.

– Så det er veldig sannsynlig med en lukket høring, sier han.

