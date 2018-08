Kvinne i 40-årene livstruende skadd etter knivstikking i Sveio

NTB Innenriks

– En mann i 40-årene er pågrepet og siktet for grov kroppsskade etter at en kvinne i 40-årene ble knivstukket i en privat bolig i Valevåg fredag kveld, opplyser politiadvokat Per Terje Brundtland i Sørvest politidistrikt.

Politiet ble varslet om knivstikkingen like før klokken 23 fredag kveld. Den siktede mannen har erkjent at det var han som knivstakk kvinnen, og han vil bli avhørt i løpet av lørdag.

– Kvinnen ble sendt til Stord sykehus hvor hun ble operert for livstruende skader. Hennes tilstand er nå stabil, og hun ligger nå til observasjon på sykehuset. Kvinnen vil bli forsøkt avhørt når hennes tilstand tillater det, opplyser Brundtland.

– Opplysninger som politiet foreløpig sitter på, tilsier at det skal være en relasjon mellom siktede og kvinnen. Den videre etterforskningen vil søke å avklare relasjonen mellom dem, sier politiadvokaten.

Kvinnen ble raskt fraktet til sykehuset, og den siktede mannen ble pågrepet uten dramatikk, opplyser politiadvokat Åshild Ravndal til NTB.

Kvinnen skal ha blitt knivstukket i magen, og ifølge VG har politiet beslaglagt en kniv som de mener er gjerningsvåpenet.

