Brann i brakkerigg i Skien

– Det er ingen som er folkeregistrert der, men vi jobber med å skaffe oss oversikt over hvor mange personer som er på stedet, sa operasjonsleder Øyvind Hammervold i Sørøst politidistrikt til NTB litt etter klokken 19.

– Brannmannskapene har vært der en stund, men våre folk er nettopp kommet fram.

Politiet opplyser at det er to brakkerigger på stedet og at det brenner i en av disse. Beboere fra begge brakkeriggene er evakuert. Det er ikke funnet folk inne i brakkene, skriver politiet på Twitter.

Brannmannskaper fra Skien, Porsgrunn og Bamble rykket ut til stedet.

