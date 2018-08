Utvalg mener oljefondet bør beholde energiaksjene

NTB Innenriks

Utvalget leverte fredag sin utredning til finansminister Siv Jensen (Frp), som hadde bedt om en vurdering av om energiaksjene burde selges for å forhindre at Norge kunne få varig lave oljeinntekter i fremtiden.

Bakgrunnen er at departementet i november i fjor mottok et råd fra Norges Bank om å ta olje- og gassektoren ut av referanseindeksen for aksjer i Statens pensjonsfond utland (SPU), populært kalt oljefondet.

– Å selge energiaksjene i Statens pensjonsfond utland (SPU) er ikke en effektiv forsikring mot lavere oljepris i fremtiden. Energiaksjene i fondet gir bare et marginalt bidrag til nasjonens oljeprisrisiko, sier utvalgsleder Øystein Thøgersen ved Norges Handelshøyskole (NHH).

Utvalget har vurdert et bredt sett med hensyn og har etter en samlet vurdering altså kommet fram til at det beste er å beholde disse aksjene.

