Støre tok med jobbtelefonen til Russland da han var utenriksminister

Utenriksdepartementet opplyser til avisen at Støre brukte telefonen under en reise til Kaliningrad i 2010. Under turen sendte han elleve tekstmeldinger, men hadde ingen samtaler med telefonen.

– I forbindelse med at det ble vanligere at våre ansatte fikk tjenestetelefoner, laget departementet skriftlige retningslinjer for bruken av slike telefoner i 2010. Retningslinjene sier blant annet at tjenestetelefoner normalt ikke skal medbringes på tjenestereise til land med forhøyet etterretningstrussel, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen.

Regjeringsansattes mobilbruk i utlandet har blitt et hett tema etter at Per Sandberg (Frp) måtte gå av som fiskeriminister etter sin mye omtalte Iran-ferie.

Støre forklarer overfor DN at man så annerledes på etterretningstrusselen i 2011.

– Det var en helt annen type oppmerksomhet om bruk av mobiltelefon på den tiden enn i dag. Etter at retningslinjene kom i 2010, var det heller ingen rutiner om å samle inn mobiltelefoner, men vekt på å vise forsiktighet. Men jeg burde selvfølgelig fulgt retningslinjene, sier Støre.

Han understreker at «i dag er det et helt annet alvor i PSTs råd på grunn av overvåkingskapasiteten og sikkerhetssårbarheten» og viser til at da han var med Stortinget til Russland i mai, ble private telefoner og nettbrett lagt igjen.

