NRK: Anker trolig forvaringsdom etter drapsforsøk i Lier

– Jeg mener at vilkårene for forvaring ikke er til stede og at det er tilstrekkelig for å verne samfunnet å dømme ham til en tidsbegrenset fengselsstraff, sier hans forsvarer, advokat Marius Ihlebæk, til NRK.

Mannen knivstakk ei 16 år gammel jente på St. Hallvard videregående skole i Lier 17 ganger i overkroppen og ansiktet i september i fjor.

Torsdag ble han dømt til ni års forvaring i Drammen tingrett. Da sa jentas far til NRK at dersom dommen blir anket, betyr det at 20-åringen ikke har forstått hva han har gjort.

– Jeg har ennå ikke fått snakket med min klient, men det hun har vært mest opptatt av, er ikke kravet om oppreisning, men dommen mot domfelte. Det som har plaget henne mest, var om han ikke skulle få forvaring, sa jentas bistandsadvokat Harald Stabell til NTB.

Stabell la opprinnelig ned påstand om 250.000 kroner i oppreisning, og var overrasket og svært glad for at Drammen tingrett økte beløpet til 300.000 kroner.

Aktor la ned påstand om ni års forvaring for overlagt drapsforsøk, mens Ihlebæk ba om at han ble dømt for grov kroppsskade.

De rettspsykiatriske sakkyndige mener mannen kan ha både narsissistisk og dyssosial personlighetsforstyrrelse og mangler empati. De har vurdert at han har høy risiko for å begå nye voldshandlinger utenfor fengsel.

