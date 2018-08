Fem løslatt etter skyting på Sagene i Oslo

NTB Innenriks

Politiet mottok torsdag kveld klokken 18.37 mange nødtelefoner om at det ble skutt på åpen gate på Sagene, og at personer løp fra stedet. En bil forsvant fra stedet like før de kom. Politiet stanset bilen i Oslo sentrum, og alle fem om bord ble innbrakt av politiet for avhør.

– Vi har løslatt fem som ble innbrakt etter at de ble avhørt. De er sjekket ut av saken. To andre personer sitter som pågrepet i forbindelse med skytingen, sier etterforskningsleder Per Østrem i Oslo-politiet til NTB.

Han sier det er indikasjoner på at flere personer var involvert i skytingen, men at politiet ikke kan si mer på det nåværende tidspunktet. Han avviser at det dreier seg om noe oppgjør i noen av de kriminelle gjengene som har vært omtalt i nyhetsbildet de siste månedene.

– Nei, det har vi ingen grunn til å tro på det nåværende tidspunktet, sier Østrem.

Mange vitner

Kort tid etter skytingen opplyste operativ uteleder Rune Bjørsvik til NTB at det var funnet tomhylser på åstedet og at det har vært mange vitner til det som skjedde.

– Det er en stor etterforskning. Det er for tidlig å si noe om hva som egentlig har skjedd, vi må prøve å danne oss et helhetlig bilde av dette. Vi har nå flere pågrepet i saken, alle er menn i 20-årene. Vi driver med avhør og taktisk etterforskning for å få avklart deres roller i det som har skjedd. Når alle avhør er gjennomført skal vi ta en vurdering av om noen skal løslates eller ikke, sier fungerende kriminalvaktleder Øyvind Myhr til NTB klokka 01.10.

Det er ikke meldt om skadde personer etter skytingen.

Nekter straffskyld

Torsdag kveld sa politiet at signalementet til to av dem som er pågrepet, samsvarer med det vitner har opplyst og at politiet er ganske sikre på at disse to har noe med saken å gjøre.

Nettavisen var tidligere torsdag kveld i kontakt med forsvareren til en av de pågrepne, som opplyser at hans klient, en kjenning av politiet, nekter straffskyld og benekter å ha vært på stedet der skuddene ble avfyrt.