To barn til legevakt – lekte med rottegift i barnehagen

Det var under lek på barnehagens uteområde tidligere denne uken at to treåringer kom over en åteboks med gift myntet på rotter og mus. Boksen skal ha vært åpnet på forhånd, uvisst av hvem, da ved hjelp av verktøy.

Foreldre og ansatte ved Giske barnehage reagerer med sjokk og vantro, skriver Sunnmørsposten.

Barna som fant boksen med rosafarget innhold, kom i kontakt med giften. Barna har vært på legevakta for sjekk, men skal ikke ha vist tegn til forgiftning.

Ifølge styrer Hilde Nyvoll har den kommunale barnehagen hatt slike beholdere utplassert på sitt område i mange år.

– Noe slikt har aldri skjedd før. Dette er svært skremmende. Vi er blitt fortalt at det har vært giftfri åte i disse boksene. Vi har nå gjort det vi kan for at det ikke skal kunne skje igjen, sier Nyvoll.

Skadedyrfirmaet beklager saken.

– Her har det skjedd en svært beklagelig feil fra vår side. Dette er et alvorlig avvik og et brudd på våre rutiner. Denne giften skal ikke utplasseres i en barnehage, sier Stein Norstein, skadesjef i Anticimex.

