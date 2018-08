Saken mot samfunnstoppen i Troms sendt tilbake til politiet

NTB Innenriks

– Statsadvokaten har kommet til at det må foretas enkelte avklaringer i saken før den kan påtaleavgjøres, og har dermed returnert den til Troms politidistrikt for videre etterforskning, skriver statsadvokaten i Troms og Finnmark i en pressemelding.

Han ber også om at en av de fornærmede i saken skal gjennom en sakkyndig undersøkelse knyttet til objektive sider ved faktum i saken.

– Godt etterforsket

Overfor NTB understreker statsadvokat Tor Børge Nordmo at han oppfatter saken som godt etterforsket, og sier den sendes tilbake til politiet for å sluttføre etterforskningsgrep som politiet ikke har rukket å ta i løpet av sommeren.

– Det er blant annet snakk om et avsluttende avhør av en av de fornærmede. Når man ikke rakk det innen august, må saken sendes tilbake, sier Nordmo.

Statsadvokaten ber også om at enkelte andre deler av etterforskningen blir sluttført.

– Utnyttet stilling

Den tidligere samfunnstoppen ble pågrepet av politiet like etter nyttår, siktet for å ha utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell kontakt med en mann. Siktelsen ble etter hvert utvidet til å gjelde tre fornærmede. Mannen ble løslatt etter en drøy måned i varetekt.

Han erkjenner ikke straffskyld.

Nordmo har gitt politiet ny frist til 1. november med å sende over saken til påtaleavgjørelse. Det betyr at en påtalebeslutning ikke kommer før et stykke ut i november.