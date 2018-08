Politiet undersøker demningsbristen i Bergen

NTB Innenriks

– Dette skulle ikke ha skjedd. Trygghet er helt grunnleggende, og det skal vi føle i vårt eget hjem. Vi er glade for at ingen kom til skade, men vi har veldig forståelse for at de berørte opplevde det som en utrygg og skakende hendelse, sa byrådsleder Harald Schjelderup på en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Vi er opptatt av å finne ut hva som skjedde da demningen brast i Munkebotn, og hvorfor, fastslo Schjelderup.

133 personer evakuert

Demningsbristen like før klokken 20.30 onsdag kveld førte til at store vannmasser fosset ukontrollert ned gjennom terrenget mot Eidsvåg og sjøen. Lekkasjen var kjent på forhånd etter at det hadde regnet kraftig i dagene før, og allerede i 17-tiden ble til sammen 133 personer fra drøyt 40 husstander evakuert i tilfelle den midlertidige anleggsdemningen skulle briste.

Etter at Bergen kommunes geologer hadde undersøkt området fra Munkebotn til Eidsvåg torsdag, ble det imidlertid vurdert som trygt for de evakuerte å flytte hjem igjen. Store deler av det oversvømte området er friområde, men også ferdselsforbudet ble opphevet torsdag.

– Utfallet av denne saken var bra. Vi hadde god oversikt over hvem vi måtte evakuere, sier leder Morten Ørn ved felles enhet for operativ tjeneste i Vest politidistrikt.

På pressekonferansen fastslo Ørn at de hadde relativt god tid fra demningen brast til det ble økt vannføring nedover i dalføret og i Eidsvågbukten. Vannføringen begynte å avta allerede i 23-tiden på kvelden.

Vurderer etterforskning

Politiet offentliggjorde torsdag formiddag en tidslinje over hele hendelsesforløpet. I rapporten går det også fram at politiet har startet en undersøkelsessak for å vurdere om det skal iverksettes etterforskning.

– Politiet driver nå og kartlegger hva som har skjedd og omfanget av skader. Ut fra undersøkelsene vi gjør nå, vil vi på et senere tidspunkt vurdere om vi skal starte en etterforskning av saken, sier Ørn.

Allerede søndag satte Vann- og avløpsetaten inn flere preventive tiltak for å forebygge at den midlertidige demningen skulle briste. Tiltakene var imidlertid ikke nok, og da grusdemningen brast, ble flere eiendommer oversvømmet og E39 sperret ettersom store stein- og jordmasser ble dratt med av vannet.

– Bergen kommune er underlagt strenge regler for forvaltning av vann. Det var i forkant av demningsarbeidet gjort en beredskaps- og risikovurdering. Vi går nå igjennom hvilken vurdering som ble lagt til grunn, og hendelsesforløpet de siste dagene. Samtidig jobber vi for å få reparert demningen så raskt som mulig, sier fagdirektør Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten.

For tidlig å konkludere

Nå starter arbeidet med å finne ut hvordan det kunne gå så galt. Spørsmål om hvorfor en demning i Bergen ikke tåler litt kraftig regn, ble stilt torsdag.

– Vi vil se på hvilke vurderinger som er gjort. Det er for tidlig å konkludere med noe som helst, sier kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke i Bergen kommune til NTB.

Hun sier at selv om det er Bergen kommune som står som byggherre for utbedringen av demningen i Munkebotsvatnet, så er det brukt ekstern entreprenør og rådgivning i forbindelse med arbeidene.

NVE opplyser til NRK at en slik fangdam som brast, ikke behøver noen spesiell godkjenning. Alt annet rundt rehabiliteringsarbeidet skal være gjort i henhold til fastsatte regler.

