Multiconsult: Flere råd ble ikke fulgt av Bergen kommune

Etter kraftig nedbør brast den midlertidige demningen i Munkebotsvatnet onsdag kveld. Store vannmasser fosset gjennom den kollapsede fangdammen og ned til Eidsvåg og sjøen. 133 innbyggere i over 40 husstander ble evakuert.

Multiconsult er hyret inn av kommunen som konsulent i forbindelse med rehabiliteringen av demningen, og de tar avstand fra beslutningene som ble tatt. Selskapet hevder overfor Teknisk Ukeblad at de mandag kom med en ny anbefaling etter at vannstanden var kritisk høy på søndag og i forbindelse med den varslede nedbøren på onsdag.

Fulgte ikke råd

– Mot vårt råd valgte man å bygge et midlertidig overløp over fangdammen framfor å sikre buffer bak fangdammen ved pumping og hevert for å håndtere den varslede nedbøren, sier kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult.

Han sier de tidligere i år kom med kommentarer til utforming, blant annet flere råd om kanalisering av vannet slik at demningen ikke ville briste ved kraftig nedbør.

Samtidig stilte selskapet flere sentrale spørsmål som de ifølge Christensen ikke fikk svar på.

– Byggherrens ansvar

Det bergenske selskapet Donar er entreprenør for prosjektet, mens Bergen kommune er byggherre. Teknisk direktør Endre Øen i Donar skriver i en epost til Teknisk Ukeblad at Donar kun har utført arbeid i henhold til byggherrens beslutninger, og understreker at det er byggherren som er ansvarlig for beslutninger om utførelse.

Fagsjef Magnar Sekse i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra Multiconsult og Donar.

Professor i vannkraftkonstruksjoner Leif Lia ved NTNU sier til Teknisk Ukeblad at det er vanlig å konstruere fangdammer slik det er gjort i Munkebotsvatnet, men veldig uvanlig at fangdammen er siste skanse – at det ikke finnes noen buffer mellom fangdammen og lokalbefolkningen. Også NVE mener det er uvanlig at en fangdam blir siste skanse.

