Kvinne tapte erstatningssak mot Tysfjord kommune

Lagmannsretten mener det ikke er ført bevis for at «kommunen har bidratt til å etablere en taushetskultur og passivitet knyttet til seksuelle overgrep og vold mot barn». Retten mener bevisførselen har vist at kommunen tok bekymringene på alvor, ifølge VG.

I fjor vår saksøkte kvinnen kommunen for 8,2 millioner kroner fordi hun hevder seg utsatt for psykiske skader i oppveksten som følge av overgrep og omsorgssvikt.

Hun hevder at skadene kunne vært unngått dersom kommunens barnevern hadde overtatt omsorgen for henne etter at den overgrepsdømte faren ble satt i fengsel. Kommunen på sin side mener at hun ble fulgt opp forsvarlig.

Etter at hun tapte i Ofoten tingrett, anket hun saken i sin helhet til lagmannsretten, denne gangen med et krav om erstatning på drøyt to millioner kroner.

