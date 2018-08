Kriserammet KrF har tillit til Bekkevold

NTB Innenriks

Det har stormet rundt Bekkevold, og over 100 partimedlemmer har meldt seg ut, etter at han tidlig i august viet partiets kommunikasjonssjef Mona Høvset og Louise-Hill Vegsund. Flere har tatt til orde for at han bør fjernes som partiets familie- og kulturpolitiske talsperson.

Det sa sentralstyret torsdag nei til.

– Vi har hatt et heldagsmøte i dag, det har vært planlagt over lang tid. Vi har også brukt noe tid på denne saken som har skapt et stort engasjement. Sentralstyret gir partiledelsen tillit og tilslutning i saken, og det er et samlet sentralstyre som gir tillit til Geir Jørgen Bekkevold, sa KrF-leder Knut Arild Hareide etter møtet.

Men lite tyder på at dramaet i KrF er over. Etter å ha gitt en kort uttalelse, ble Hareide dratt inn i en ventende drosje av sin rådgiver Emil André Erstad. Nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad forsvant samme vei uten å ha sagt et ord til pressen.

Heller ikke de andre KrF-erne som kom ut fra sentralstyremøtet, hadde noe behov for å snakke med mediene.

Selvkritikk

Hareide slår fast at partiet undervurderte sprengkraften i saken.

– Det var et selvkritisk sentralstyre som pekte på at vi har undervurdert sprengkraften i denne saken, og ikke minst det at dette kunne oppfattes som en politisk endring fra KrFs side. Det er ikke riktig. Vi står fast på vår politikk. Som eneste parti løfter vi nettopp ekteskapet mellom mann og kvinne som en god og stabil ramme for barns oppvekst, og vi peker også på viktigheten av juridiske rammer for homofile, sier Hareide.

Han sier også hans rolle og eventuelle feil i saken ble diskutert, men ønsker ikke å gå nærmere inn på hva som ble diskutert.

Hareides kommentarer var i stor grad en gjengivelse av sentralstyremøtets uttalelse, som NTB har fått tilgang til.

Presset Hareide

Hareide er i en svært presset situasjon, mener Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk.

– Han er jo vanligvis glad i å snakke med pressen og tar seg god tid, men nå stakk han av i en drosje og bort fra kritiske spørsmål. Det er lenge siden jeg har sett Hareide så presset, om noen gang, sier han til NTB.

Selbekk mener partiet har løpt fra skanse til skanse de siste tre ukene.

– Ingenting av det man har sagt og kommunisert, har vært egnet til å roe gemyttene, snarere tvert imot. Jeg ser heller ingenting her som kan være egnet til å snu situasjonen. Jeg tror problemene fortsetter, sier Selbekk.

– Rir to hester

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan har vært blant de skarpeste Bekkevold-kritikerne og mener partifellen ikke burde vært prest i bryllupet mellom to kvinner fordi det bryter med KrFs partiprogram. Grøvan var torsdag i utlandet.

KrF-veteran Anne Ma Timenes fra Kristiansand krevde torsdag Hareides avgang for å redde partiet, ifølge NRK.

Selbekk mener situasjonen for Hareide blir vanskelig i fortsettelsen.

– Partiet rir to hester. På den ene siden kan de vise kjernevelgerne på Sør- og Vestlandet at de fremhever ekteskapet mellom mann og kvinne. Samtidig kan de her i Oslo gi inntrykk av at de er progressive og moderne. Det er denne dobbeltkommunikasjonen som nå biter dem i halen. Dette er det endelige nederlaget for dobbeltkommunikasjonen, det holder ikke lenger, sier Selbekk.

