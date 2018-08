Hareide støttet Bekkevold om å vie homofilt par

NTB Innenriks

Bekkevold, som er familiepolitisk talsmann i KrF og prest av yrke, viet nylig KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset og Louise-Hill Vegsund. Under et møte i stortingsgruppa i juni informerte han om den forestående vielsen, men møtte ingen motstand. I ettertid har imidlertid Hans Fredrik Grøvan reagert på at han ikke tok opp saken.

Hareide sier til NRK at han støtter Bekkevold og sier han ikke vil gå inn i det teologiske rundt den homofile vielsen. Han ble orientert om den forestående vielsen i en samtale med Bekkevold.

– Vi samtalte om dette, og jeg hadde ingen innvendinger. Jeg gratulerte paret og gledet meg på hennes vegne, sier Hareide.

– Dette er en beslutning Bekkevold tar som prest og er ikke noe jeg skal legge meg opp i. Jeg er satt til å være partileder, sier Hareide som erklærer seg uenig med Grøvan, som mener vielsen aldri burde funnet sted.

Hareide sier Bekkevolds beslutning om å vie paret går inn under hans rolle som prest og er et teologisk og ikke et spørsmål om politikk. Derfor mener han det blir feil av han som partileder å ha noen mening om beslutningen.

– Vi er et politisk parti som har vært veldig opptatt å ikke styre politisk prester og pastorer, og når vi da har en prest blant våre egne så må han få lov til å gjøre den jobben på egen hånd, sier Hareide.

(©NTB)