Hareide gir full støtte til Bekkevold i homostrid

NTB Innenriks

Bekkevold, som er familiepolitisk talsmann i KrF og prest av yrke, viet nylig KrFs kommunikasjonssjef Mona Høvset og Louise-Hill Vegsund. Under et møte i stortingsgruppa i juni informerte han om den forestående vielsen, men møtte ingen motstand. I ettertid har imidlertid stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan reagert på at han ikke tok opp saken.

Hareide sier til NRK at han støtter Bekkevold og sier han ikke vil gå inn i det teologiske rundt den homofile vielsen. Han ble orientert om den forestående vielsen i en samtale med Bekkevold.

– Vi samtalte om dette, og jeg hadde ingen innvendinger. Jeg gratulerte paret og gledet meg på hennes vegne, sier Hareide.

Uenig med Grøvan

– Dette er en beslutning Bekkevold tar som prest og er ikke noe jeg skal legge meg opp i. Jeg er satt til å være partileder, sier Hareide som erklærer seg uenig med Grøvan, som mener vielsen aldri burde funnet sted.

Torsdag skal det holdes sentralstyremøte i KrF. Over hundre personer har meldt seg ut av partiet etter det ble kjent at Bekkevold gjennomførte vielsen av det homofile paret. Flere har tatt til orde for at han bør fjernes som partiets familiepolitiske talsmann.

Hareide sier Bekkevolds beslutning om å vie paret går inn under hans rolle som prest, og er et teologisk og ikke politisk spørsmål. Derfor mener han det blir feil av han som partileder å ha noen mening om beslutningen.

– Vi er et politisk parti som har vært veldig opptatt av å ikke styre politisk prester og pastorer, og når vi da har en prest blant våre egne, så må han få lov til å gjøre den jobben på egen hånd, sier Hareide.

Teologi og politikk

Hareide understreker imidlertid at spørsmålet om ekteskap også er et politisk tema, men at det dreier seg om de juridiske rammene.

– Jeg vil understreke at dagens ekteskapslov ikke er i tråd med KrFs program, men samtidig er vi tydelige på at vi ønsker forpliktende samliv også for homofile, sier Hareide.

Han presiserer imidlertid at Bekkevolds avgjørelse om å vie partiets kommunikasjonssjef, er en handling som ligger inn under biskopens tilsyn og ikke under ham som partileder.

(©NTB)