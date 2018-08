Fyrverkeri trolig utløsende årsak til væpnet politiaksjon i Oslo

NTB Innenriks

Politiet meldte på Twitter at de rykket til Rubina Ranas gate etter at meldinger om smellet og kruttlukt kom til politiet klokka 22.30. En knapp time senere opplyste de at de hadde anholdt åtte personer, men at alt tyder på at smellet stammer fra fyrverkeri.

Da operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt snakket med NTB kort tid før, sa han at politiet reagerte på grunn av bredden i meldinger som kom inn.

– Vi fikk en rekke telefoner fra flere personer om det samme, og det var sett personer som løp fra stedet. Vi ga ordre om bevæpning og har en god del patruljer på stedet nå for å få klarhet i hva som har skjedd. Ingen personer er skadd, det er ikke materielle skader så vidt vi vet og vi vet ikke hvor smellet stammer fra. Så langt har vi anholdt åtte personer i området, sa Engeseth.

