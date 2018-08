Forbrukerrådet fant lave nivåer av kjemikalier i drikkeflasker

NTB Innenriks

Det viste seg imidlertid at flere av flaskene lekker ftalater, bisfenol A, bly og en rekke andre helseskadelige stoffer, men i svært små mengder.

– Det er gjort flere funn av stoffer som er forbudt eller begrenset bruksmessig gjennom gjeldende lovverk, men nivåene ligger i alle tilfeller langt under gjeldende grenseverdier, opplyser Forbrukerrådet.

Det understrekes at ingen av de testede flaskene lekker kjemikalier på et nivå der produktet alene medfører betydelig helserisiko, men at dersom man eksponeres for kjemikalier på andre vis, kan den totale eksponeringen bli helseskadelig.

Forbrukerrådet har satt en egen grense for å gi grønt smilefjes til flaskene ved «total mengde organisk stoff mindre enn 0,2 mikrogram/l». Innenfor denne grensen fikk to produkter grønt smilefjes, åtte flasker fikk strekmunn, mens én av de testede flaskene fikk rødt surefjes.

