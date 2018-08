Evakuerte ved Munkebotsvatnet må vente på geolog

NTB Innenriks

– En geolog vil gjennomføre en undersøkelse for å sikre at området er trygt før folk kan vende tilbake til boligene sine, sier kommunaldirektør Anne Iren Fagerbakke i Bergen kommune til NTB.

Av de 133 evakuerte var det 36 personer som takket ja til Bergen kommunes tilbud om innlosjering på beredskapshotell onsdag kveld. De øvrige ordnet privat overnatting, opplyser kommunaldirektøren.

Ved 20.15-tiden onsdag brast den midlertidige demningen i Munkebotsvatnet i Bergen, og store vannmasser fosset ut. 40 husstander i området var da allerede evakuert. Klokka 23.15 på kvelden meldte Vest politidistrikt at de verste vannmengdene har passert og at vannet har begynt å avta. Torsdag morgen får likevel ikke de evakuerte flytte tilbake før eksperter har vurdert skadene området er påført.

– Det ser ut til at skadeomfanget er mindre enn fryktet, men nå må vi avklare at det er trygt å sende de evakuerte hjem, sier Fagerbakke.

Hun sier at store deler av det overflommede området er friområde, men at også det må kontrolleres før det kan frigis som et trygt område.

Munkebotsvatnet er en del av Stormøllenvassdraget som går fra Sandviksfjellet til utløpet i sjøen ved Elsero. Byrådet i Bergen har vedtatt å rehabilitere den nordre demningen, og i forbindelse med dette arbeidet er det bygget en midlertidig demning. Det er denne som onsdag kveld ga etter.

