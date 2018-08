Per-Willy Amundsen i strupen på Tromsø-avis på Facebook

NTB Innenriks

– Jeg vil ikke bruke tid på innvandringsnaive medier som mangler presseetikk og opptrer upålitelig, uforsvarlig og uanstendig. Derfor har jeg ingen behov for å snakke med avisen iTromsø før redaktøren rydder opp, begynner innlegget til den tidligere justisministeren fra Fremskrittspartiet (Frp).

Utbruddet kommer uka etter at iTromsø gikk ut med at redaksjonen i åtte måneder har forsøkt å få Amundsen i tale i ulike saker, men at han har unnlatt å snakke med dem. Til og med på forespørsler om det er snakk om en bevisst boikott fra hans side, nekter han å snakke direkte med avisa, men uttaler seg via Frp. Der hevdes det at det ikke er snakk om en boikott, men nå tar Amundsen bladet fra munnen og forklarer hvorfor han ikke har noen interesse av å uttale seg til avisen.

Bryr seg ikke

– Gjennom mange år som politiker har jeg aldri opplevd en så til de grader useriøs avis som iTromsø, og jeg har snakket med det meste av mediene. Derfor sier jeg nå ifra. Dere journalister må gjerne bli «sjokkert» langt inn i Akersgata for min del. Jeg bryr meg ikke. Men hvis dere vil lære noe om hvorfor MSM [main stream mediene red anm.] taper anseelse og troverdighet: se til iTromsø, skriver Amundsen og kommer med eksempler på saker der han mener avisen må ta selvkritikk for manglende presseetisk vurderingsevne.

Nyhetsredaktør i iTromsø Trond Haakensen sier til Medier24 at han syns Amundsen avsporer debatten med argumenter om manglende presseetikk.

– Dette handler om hvorvidt en politiker ønsker å svare pressen, ikke om våre presseetiske vurderinger. Jeg syns det er spesielt å boikotte en hel nyhetsorganisasjon fordi han ikke liker noe vi har skrevet tidligere, sier Haakensen.

Ikke journalist-fan

Når det gjelder anklager om manglende presseetisk vurderingsevne henviser Haakensen til at iTromsø ikke er blitt dømt i Pressens Faglige Utvalg (PFU) på flere år og at hvis Amundsen mener noe om saker som angår han, har han anledning til å melde dem inn til PFU.

Amundsens innlegg bærer imidlertid preg av at han også har et lite horn i siden til flere enn redaksjonen i Tromsø-avisa.

– Selvsentrert og selvhøytidelig som mainstream mediene (MSM) gjerne er, tar de riktig store ord i bruk når de klager over hvem som ikke snakker med dem. Det hele fremstår litt ufrivillig komisk fra disse forulempede journalistene, skriver han.

