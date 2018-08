Kvinnelig turgåer savnet på Voss

NTB Innenriks

Kvinnen ble meldt savnet tirsdag ettermiddag etter at hun ikke kom tilbake fra turen med hunden, og familien er bekymret for at noe kan ha skjedd henne. Hun er opplyst å være i god form og hadde startet fra Smågiljane på Voss tidlig på morgenen, med mål om å gå til Gråsidetoppen.

Det ble sendt lokal politipatrulje, innsatsleder og politiets hundepatrulje til stedet, i tillegg til ti mannskaper fra Røde Kors, sju ekvipasjer fra Norske redningshunder og ett Sea King-helikopter fra Florø. Det er ifølge politiet et stort område å søke i, med ulendt og til dels bratt terreng.

– De holdt det gående i hele går kveld til det ikke var lys lenger, men har dessverre ingen funn ennå, sier operasjonsleder Helge Blindheim ved Vest politidistrikt til NTB natt til onsdag.

Ved midnatt var alle letemannskaper trukket ned fra fjellet for å hvile, med unntak av utvalgte personer.

– De sitter igjen på utvalgte, strategiske lytteposter og hviler ut der mens de lytter etter tegn. Med en gang sola står opp skal alle sammen opp og ut igjen for å lete videre, sier Blindheim.

