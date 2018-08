Bondeviks barnebarn ber Hareide støtte Bekkevold

NTB Innenriks

– Etter sentralstyremøtet i morgen synes jeg Hareide og sentralstyret bør gå ut og gi full tilslutning til Bekkevold. Det er ikke han som har brutt partiprogrammet, det er det de i partiet som kritiserer ham som har gjort, sa Bondevik i en debatt i NRKs Dagsnytt 18 onsdag kveld.

Simen Bondevik er barnebarnet til tidligere statsminister og partileder Kjell Magne Bondevik.

Over hundre personer har meldt seg ut av KrF etter at partiets familiepolitiske talsmann på Stortinget, Geir Bekkevold, som er prest av yrke, nylig viet partiets homofile kommunikasjonssjef. Flere har tatt til orde for at han bør fjernes som partiets familiepolitiske talsmann.

Bondevik viser til at selv om partiprogrammet fremhever ekteskapet mellom mann og kvinne som den beste rammen for et samliv, så sier det samtidig at KrF anerkjenner at mennesker er ulike og tar ulike valg.

– Det er kritikerne som bryter partiprogrammet, fordi de ikke anerkjenner at mennesker er ulike og tar ulike valg, sa Bondevik.

Hareide ville ikke uttale seg om saken onsdag, men det er varslet at han vil stille i Politisk kvarter på NRK torsdag morgen. Senere på formiddagen skal han og sentralstyret diskutere saken.

Vårt Lands politiske redaktør Berit Strøyer Aalborg, som deltok i debatten, sier det vil være krevende for Hareide å ta en tydelig posisjon i saken, fordi partiet er svært delt og med relativt store grupper på begge sider.

– Det vil føre til at den ene posisjonen vil føle seg forbigått, sa Aalborg.

Tidligere stortingsrepresentant Ingebrigt Sørfonn uttalte i debatten at mange i partiet nå føler en stor forvirring, usikkerhet og også fortvilelse over det som har skjedd.

– Den uroen og fortvilelsen synes jeg man bør ta på alvor. Signaleffekten er veldig sterk i denne saken når det gjelder hvilken retning partiet velger videre, sa Sørfonn.

