Sperringene opphevet etter gasslekkasje i Sola

Politiet fikk melding om lekkasjen i Prestegårdsveien klokken 19.15. En maskin hadde kuttet en gassledning, og politi og brannvesen ble sendt til stedet for å sikre og ta hånd om lekkasjen samt å dirigere trafikken.

Noe senere opplyser Sørvest politidistrikt at det er snakk om giftig og lett antennelig metangass eller annen naturgass. De ba folk holde seg unna mens sikringsarbeidet pågikk, og fylkesvei 509 var stengt forbi stedet. Omkring klokka 21 opplyste politiet at sperringene var opphevet, og at de evakuerte kunne flytte hjem.

To arbeidere ble ifølge politiet kjørt til Stavanger universitetssjukehus fordi de ble eksponert for gass, men de skal ikke være alvorlig skadd, ifølge NRK.

Ifølge Stavanger Aftenblad er det firmaet TS Stangeland som utfører gravearbeidet i området.

