Kommunalministeren møter fylkesrådslederen i Troms

Prosessen mellom de to fylkene er i øyeblikket helt fastlåst. Troms' fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) møter mandag kommunalministeren, mens Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) nekter å stille på møtet.

– Det er helt uaktuelt å møte kommunalministeren med den agendaen hun har på dette møtet. Det eneste møtet vi vil stille på, er et møte der vi kan diskutere hvordan Finnmark kan bestå som eget fylke, sa Vassvik til Aftenposten forrige uke.

Fredag møtte Mæland og varafylkesordfører i Finnmark Tarjei Jensen Bech (Ap) til duell i Arendal om veien videre.

– Jeg har et sterkt mandat fra finnmarkingene som sier et klart og tydelig nei. Vi risikerte å måtte flytte all makt ut av Finnmark, og det er ikke akseptabelt, sa Jensen Bech.

Jensen Bech understrekte samtidig at han har Sametinget i ryggen.

Kommunalminister Mæland har uttalt at hun frykter hele regionreformen kan ryke dersom fylkessammenslåingen går i vasken.

